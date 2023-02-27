Кто притянет в свою жизнь перемены в марте и сорвет на них денежный куш — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который в марте сумеет стабилизировать свое материальное положение благодаря тем переменам, которые найдут отражение в их судьбе.

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Водолеи в марте перевернут свою жизнь. Сатурн, который приносил концентрацию и в то же время ограничения, уйдет из знака Водолея и перейдет в зодиакальный знак Рыб.

В этот период рожденные под этим созвездием почувствуют, что какие-то события уходят на второй план. Ограниченный круг людей, с которыми они были связаны, будет расширяться. Рядом появятся новые друзья.