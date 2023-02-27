Звонкая монета греет карман! Кто баснословно озолотится в марте: честный ответ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который поднимется с колен, заявив о себе на службе. Стабильный доход согреет им карманы.
Скорпионы в марте могут рассчитывать на перемены, которые будут связаны с заработками. Это период хороших возможностей для вложений. Вместе с любимыми рожденные под этим созвездием смогут продвинуть свои планы. Служба порадует их материальным изобилием.
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Кто-то обзаведется детьми, кто-то встретит любовь. Работа принесет успех и деньги. Скорпионы продвинутся вперед. Многие решат вопросы, связанные с жильем.