От карьеры до любви! Везунчик, который в марте начнет жизнь с чистого листа (Глоба)

Тамара Глоба в своем YouTube-проекта назвала знак зодиака, который в марте начнет жизнь с чистого листа.
Для Дев март станет месяцем перемен. Они коснутся и отношения с близкими, и карьеры — здесь все будет выстраиваться совершенно по-новому. Руководство может указать Девам на их промахи.
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Появится необходимость новых затрат. Не стоит терять бдительность. Середина месяца ознаменуется темой отношения с любимыми. Их интересы выйдут на первый план. Вдали от дома этот знак зодиака ждет любовь. А кто-то в конце месяца решится поменять работу.