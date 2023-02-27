От карьеры до любви! Везунчик, который в марте начнет жизнь с чистого листа (Глоба)

Тамара Глоба в своем YouTube-проекта назвала знак зодиака, который в марте начнет жизнь с чистого листа.

Для Дев март станет месяцем перемен. Они коснутся и отношения с близкими, и карьеры — здесь все будет выстраиваться совершенно по-новому. Руководство может указать Девам на их промахи.

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