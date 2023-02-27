Глоба пророчит одному знаку зодиака несметные богатства вдали от дома — уже в марте

Тамара Глоба в своем YouTube-проекте назвала знак зодиака, который разбогатеет в марте. Деньги польются словно из рога изобилия.

Для Раков март — это месяц большой реализации личных планов и новых возможностей. Дела, связанные с интеллектуальной деятельностью, пойдут в гору. Вдали от дома этот знак зодиака найдет источник дохода. Многие задумаются приобрести недвижимость.

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