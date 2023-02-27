Глоба пророчит одному знаку зодиака несметные богатства вдали от дома — уже в марте

Глоба пророчит одному знаку зодиака несметные богатства вдали от дома - уже в марте

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Им удастся найти новый источник для заработка.

Тамара Глоба в своем YouTube-проекте назвала знак зодиака, который разбогатеет в марте. Деньги польются словно из рога изобилия. 

Для Раков март — это месяц большой реализации личных планов и новых возможностей. Дела, связанные с интеллектуальной деятельностью, пойдут в гору. Вдали от дома этот знак зодиака найдет источник дохода. Многие задумаются приобрести недвижимость.

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Вложения в проекты принесут успех, Раки приумножат капитал. Это период укрепления авторитета. Поездки в середине месяца будут довольно спешными. Раки воплотят в жизнь свои мечты и надежды. На первом плане в конце марта Раков будут дела семьи. 

«Придется двигаться быстрее. Не сидеть на месте», — добавила астролог.

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