Глоба назвала знак зодиака, чье здоровье окажется под ударом в марте: девиз — беречься

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который активно будет строить карьеру. На этом фоне Близнецы могут пропустить те сигналы, которые будут подавать им истощенный организм. Этому знаку зодиака стоит внимательно следить за тем, как откликается их здоровье на любые активности.

Для Близнецов март — период активной карьеры. Они строят новые планы, но часть из них будет отброшена уже в начале месяца. В тоже время, друзья протянут им руку. На первый план выйдет коллективная работа.

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