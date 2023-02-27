Единственный знак зодиака, которого ждет судьбоносный март во всех смыслах — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который перевернет свою жизнь в марте. Для Тельцов первый весенний месяц станет временем больших перемен. Этот период принесет добрые отношения с друзьями и покровителями. Рожденные под этим созвездием строят планы на будущее, и многое из этого удастся реализовать с огромным успехом.

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Уже сейчас это время прекрасное для новых планов. Вторая половина марта ознаменуется личным успехом и признанием. Тельцов ждет новая судьбоносная встреча, личный успех, знакомства, которые изменят их жизнь, к примеру, одинокие представители знака найдут свою любовь.