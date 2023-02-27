Денег станет больше во сто крат! Глоба назвала знак зодиака, который озолотится в марте

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на март, назвав знак зодиака, которого ждет материальный успех.

Для Овнов март — это период интересных событий. В начале месяца придут трудности, но они с ними довольно быстро справятся.

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Это период, когда рожденные под этим созвездием уделят внимание интеллектуальной подготовке. Третья декада месяца принесет личный успех. Овны получат возможность заработать. Также это время любви, признания.

«Ждите популярности, ждите личный успех в самом начале марта. Ваш личный успех, который весь месяц будет приность всевозможные дары, в конце марта поможет реализовать личные планы. Также ждет материальный успех», — добавила астролог.

В марте придут новые возможности расширить свои связи и получить новых друзей. Овны займутся построением своего жилья.