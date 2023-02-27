Обострится нюх к деньгам! Абсолютный победитель среди знаков зодиака на неделе до 5 марта

Этот знак зодиака обещает стать абсолютным везунчиком среди всех. Неделя с 27 февраля по 5 марта даст им шанс приподняться над остальными. Удача следует за ними по пятам. И это Скорпионы.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Звезды советуют им прислушаться к интуиции и внутреннему голосу. Из сюрпризов — усилится их психическая проницательность, дар предчувствия, особенно — на опасности и неприятности, но и на «большие деньги» в том числе.
1 и 2 марта — прекрасные дни, полные романтики, творчества, вдохновения. Можно давать рекламу товаров/услуг либо погружаться в обучение. С вечера пятницы, 3 марта, и на выходных подходящее время для того, чтобы разобраться с целями и планами на будущее и привести в порядок рабочие дела.
По материалам vnimanie