Обострится нюх к деньгам! Абсолютный победитель среди знаков зодиака на неделе до 5 марта

Этот знак зодиака обещает стать абсолютным везунчиком среди всех. Неделя с 27 февраля по 5 марта даст им шанс приподняться над остальными. Удача следует за ними по пятам. И это Скорпионы.

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Звезды советуют им прислушаться к интуиции и внутреннему голосу. Из сюрпризов — усилится их психическая проницательность, дар предчувствия, особенно — на опасности и неприятности, но и на «большие деньги» в том числе.