Какому знаку зодиака в марте придется работать как проклятым — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Скорпионов март будет в целом спокойным. Но в конце месяца придется чрезмерно потрудиться.

«Конец марта будет трудоголическим в хорошем смысле слова, усилия и труды в это время в радость», — заявила она в своем прогнозе на март.

В середине месяца, по мнению Володиной, Скорпионов могут ждать неприятности на работе. Но все решится в лучшую сторону, если представители этого гороскопа умерят свой пол и эмоциональность.

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