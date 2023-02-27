Три абсолютных везунчика марта — версия астрологов: время «небесной удачи»

Эти три знака китайского гороскопа окажутся в любимчиках Вселенной этой весной — под прицелом плодородный и щедрый март.

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Главными везунчиками марта станут Драконы. Именно для них приходит время «небесной удачи». Их мысли будут материализоваться значительно быстрее. Они получат помощь начальства, авторитетных лидеров и покровителей, особенно если Драконы проявят к ним уважение и сумеют перетянуть вышестоящих персон на свою сторону.

Им также стоит запланировать путешествие, а еще лучше совершить поездку в кругу друзей.

Удачных предложений и возможностей стоит ждать Обезьянам. Звезды советуют им не пропустить те проекты, которые станут полезными и усешными. Также март благоволит к получению и передаче знаний. В это время можно пройти курсы по повышению квалификации, получить новые навыки.