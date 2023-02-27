Пришло время снизить обороты! Какому знаку зодиака пора отдохнуть в марте — Володина

Астролог Василиса Володина считает, что Девам пришло время подумать о себе. Представители этого созвездия, по ее словам, поработали — пора и отдохнуть, набраться сил.

«Позвольте себе в марте неопределенность и расслабление, вы редко бываете в этом состоянии — и вот пришло время снизить обороты», — заявила она в своем прогнозе на март.

Володина посоветовала Девам чаще общаться с друзьями, выбираться на природу. Вообще, пора подумать о себе уже, наконец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».