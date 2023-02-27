Жизнь с чистого листа: какой знак закружит денежный вихрь этой весной (Глоба)

Тамара Глоба предрекла Тельцам кардинальные изменения в жизни уже этой весной. Буквально через несколько дней их может настичь невероятное везение.

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Тельцы смогут заложить фундамент своего беспечного будущего, разглядев финансовую перспективу в одном из проектов. Они обеспечат себя и своих родственников.

Кроме того, Тельцам светит счастье в личной жизни. Большая любовь, ответные чувства, тепло и умиротворение настигнут представителей этого знака зодиака.

Источник: progoroduhta.ru.