Подумайте 10 раз! Володина назвала знак зодиака, которому судьба приготовила испытания

Астролог Василиса Володина заявила, что у Раков первая половина марта будет непростой. Нужно более осмысленно принимать решения, иначе можно наломать дров.

«Прежде чем соглашаться на чьи-то предложения, подумайте хорошенько 10 раз и только потом решайтесь. Обманщиков будет достаточно», — заявила она в своем прогнозе на март.

На работе тоже будут спорные моменты. Володина посоветовала подойти нестандартно к решению проблем. Тогда есть шанс выделиться на фоне остальных.

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