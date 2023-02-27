До 17 марта и после: весной у этого знака зодиака будут два важных периода — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Тельцов в марте будет два периода, которые будут отличаться друг от друга. До 17 марта, по ее словам, представители этого созвездия захотят спрятаться от окружающих. Тельцы устали, им нужен покой.

«С 17 марта Венера выходит в свой собственный знак. Вы начнете естественным образом уделять своей внешности, захочется обновок, покупок, косметологических процедур и всех видов удовольствий и радостей жизни», — заявила она в своем гороскопе на март.

Конец марта принесет Тельцам много соблазнов. И главное здесь — не переусердствовать.

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