Глоба узрела любимца Кролика среди всех знаков зодиака — попрут деньги и любовь

Тамара Глоба в своем YouTube-канале уточнила, что Девы могут рассчитывать на поддержку своей семьи. Для них она станет ангелом-хранителем. Рожденные под этим созвездием должны помогать окружающим, тогда и им самим будет везти. За свою щедрость этот знак зодиака получит ценный дар. Судьба не оставит их без награды.
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Главная задача Дев — беречь близких. Только благодаря семье им удастся преодолеть многое.
Особенно удачна первая половина года. Она принесет Девам успех и процветание. Больших высот этот знак зодиака добьется в том случае, если будет действовать вместе с партнерами. Даже крупные расходы не сумеют пробить брешь в кармане Дев.
«Со второй половины года начнется период успеха вдали от дома. Несмотря на проблемы с деловыми партнерами, противниками, в период осени Дева одержит верх. Эта победа удастся ей за счет интеллекта. Новые возможности перейдут на следующий год», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба