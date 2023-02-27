«Многолетний обман!»: какой знак зодиака, наконец, откроет глаза - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Овнов в марте 2023 года случится прозрение. Представители этого знака зодиака, наконец, поймут, что некоторые люди их водили за нос и вообще, выдавали себя не за тех, кем являются.

«Некоторые Овны в течение марта смогут рассекретить многолетний обман в свой адрес или какой-то заговор», - заявила она в своем гороскопе на март.

В этом вопросе, главное, держать равновесие, так как правда может и расстроить. Володина посоветовала Овнам держать себя в руках, чтобы потом не наломать дров еще больше.

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