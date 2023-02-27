Март — сценарий проиграется снова! Володина открыла, чего ждать от весны

Василиса Володина убеждена, что март 2023 года повторит сценарий октября и ноября уже минувшего 2022-го.
Снова будут затронуты болезненные процессы, которые имели место быть на квадрате Марса к Нептуну. В чем это проявится?
Могут ожить страхи, появится ощущение бессмысленности происходящего и непонимания того, что есть. Таким образом, неопределенное будущее не даст людям, склонным к тревожности, расслабиться.
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Зато те, кто сумел сохранить максимальное спокойствие в октябре и ноябре, скорее всего, переживут весенний всплеск без эмоциональных качелей.
«В марте будет третий проход этого аспекта, так что антидепрессанты все сразу не выпивайте, оставьте часть на весну. Это про ощущения», — пишет астролог в своем Telegram-канале.
Если же говорить о событиях, тут Василиса Володина поделилась мнением, что весной все процессы станут не просто значимыми — они определят дальнейший ход жизни.