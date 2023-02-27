Любимчик фортуны, который нацелен сорвать бешеный куш уже весной: Глоба

Любимчик фортуны, который нацелен сорвать бешеный куш уже весной: Глоба

Василиса Володина. Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»/Первый канал

У этого знака зодиака денег станет больше во сто крат.

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который оседлает колесо фортуны в год Водяного Кролика. Особое внимание Козероги будут уделять жилищным вопросам. Тут им помогут домашние и родители. 

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Уже в начале весны рожденные под этим созвездием могут полагаться на успех. Любой новый проект принесет им почет. Перед умелыми Козерогами откроются новые возможности, на первый план выйдут связи и интеллектуальная работа. Окружающие будут обращать внимание на их вкус, советы и мнение. 

Кроме того, весна станет для этого знака зодиака отличной возможностью для заработка. Тамара Глоба советует Козерогам не упустить свой шанс и вложить средства в выгодные предприятия. Тогда и прибыль удвоится.

По материалам РИА Новости

Читайте также