Любимчик фортуны, который нацелен сорвать бешеный куш уже весной: Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который оседлает колесо фортуны в год Водяного Кролика. Особое внимание Козероги будут уделять жилищным вопросам. Тут им помогут домашние и родители.
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Уже в начале весны рожденные под этим созвездием могут полагаться на успех. Любой новый проект принесет им почет. Перед умелыми Козерогами откроются новые возможности, на первый план выйдут связи и интеллектуальная работа. Окружающие будут обращать внимание на их вкус, советы и мнение.
Кроме того, весна станет для этого знака зодиака отличной возможностью для заработка. Тамара Глоба советует Козерогам не упустить свой шанс и вложить средства в выгодные предприятия. Тогда и прибыль удвоится.
По материалам РИА Новости