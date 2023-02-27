Любимчик фортуны, который нацелен сорвать бешеный куш уже весной: Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который оседлает колесо фортуны в год Водяного Кролика. Особое внимание Козероги будут уделять жилищным вопросам. Тут им помогут домашние и родители.

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Уже в начале весны рожденные под этим созвездием могут полагаться на успех. Любой новый проект принесет им почет. Перед умелыми Козерогами откроются новые возможности, на первый план выйдут связи и интеллектуальная работа. Окружающие будут обращать внимание на их вкус, советы и мнение.