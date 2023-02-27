Глоба узрела, кто завладеет мощным денежным потоком — деньги польются как из рога изобилия

Глоба узрела баловня судьбы, который завладеет мощным денежным потоком в год Кролика

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Они обеспечат себя золотым парашютом.

Тамара Глоба предсказала одному знаку зодиака богатства мира — их ждут перемены во всех сферах жизни. При том эти судьбоносные метания принесут им выгоду. Многим удастся наладить отношения с родственниками и поправить свое материальное положение. Деньги как из рога изобилия польются на Водолеев.

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Успех этот знак зодиака ждет в строительстве. При этом Тамара Глоба дала понять, что с июня по сентябрь проблемы возникнут у партнеров Водолеев. Им стоит беречь тех, кто им особенно дорог. В частности, свою вторую половинку. 

Зато в конце года наступит отличный период для взаимодействия с друзьями.

По материалам РИА Новости

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