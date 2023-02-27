Глоба узрела, кто завладеет мощным денежным потоком — деньги польются как из рога изобилия

Тамара Глоба предсказала одному знаку зодиака богатства мира — их ждут перемены во всех сферах жизни. При том эти судьбоносные метания принесут им выгоду. Многим удастся наладить отношения с родственниками и поправить свое материальное положение. Деньги как из рога изобилия польются на Водолеев.

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