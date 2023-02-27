Тамара Глоба дала ясный прогноз, кому будет хуже всего в ближайшие годы

Тамара Глоба назвала тех, кому будет сложнее всего в ближайшие годы. И, как считает астролог, с определенными рода испытаниями столкнется именно Европа.

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«Наиболее болезненно (передел мира, любые изменения в целом. — Прим. ред.) будет воспринимать Европа. Знаете, почему? Потому что это в первую очередь устойчивый мир. Им очень трудно переключиться сразу на другие системы», — заметила Глоба.

Если говорить о России, то мы будем двигаться к новому восточно-западному союзу. Именно наша страна станет местом силы. Появятся новые пассионарные личности.