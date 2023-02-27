Тамара Глоба дала ясный прогноз, кому будет хуже всего в ближайшие годы

Тамара Глоба назвала тех, кому будет сложнее всего в ближайшие годы. И, как считает астролог, с определенными рода испытаниями столкнется именно Европа.
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«Наиболее болезненно (передел мира, любые изменения в целом. — Прим. ред.) будет воспринимать Европа. Знаете, почему? Потому что это в первую очередь устойчивый мир. Им очень трудно переключиться сразу на другие системы», — заметила Глоба.
Если говорить о России, то мы будем двигаться к новому восточно-западному союзу. Именно наша страна станет местом силы. Появятся новые пассионарные личности.
Многие россияне из числа обеспеченных остро ощутили на себе потерю активов. Астролог дала понять, что они все равно бы их отдали.
«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом. А вот в Европе будет сложно», — добавила астролог.
При этом Тамара Глоба дала понять: сейчас главное — чтобы все не лопнуло в 2023-м. Важно сохранить хрупкий мир, который все наблюдали в 2022 году.
По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»