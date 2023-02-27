Володина назвала главное переломное время в 2023 году — мощное и судьбоносное

Василиса Володина в свежем прогнозе обозначила переломное время года Водяного Кролика. Всех ждет своеобразная развилка. И этот период будет связан со вторым за последние полгода коридором затмений. Перестройка выпадет на весну. Астролог уверена, что это время станет судьбоносным — именно тогда будут приняты стратегические решения.

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Ждать послаблений не приходится. Скорее всего, существующая активность на политической арене только ужесточится и удвоится. Весна принесет всем бурный всплеск. После которого можно надеяться на временное затишье.