Ваш любимый порадует, а вот сладкого незнакомца обойдите стороной! Володина предрекла одному знаку

Астролог Василиса Володина рассказала Девам, что их ждут приятные сюрпризы. Вам предначертано очень приятное общение с близкими, друзьями, родственниками. Порадует любимый человек.

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А вот если на горизонте забрезжил некий человек, с которым вы недавно познакомились, обойдите его стороной, какие бы сладкие речи он ни лил вам в уши. Доверьтесь проверенным людям и проверенным отношениям.

Вероятно, что вы сможете помочь людям, близким и даже незнакомым. Вы отложите свои дела, и вселенная вознаградит вас за это.

Источник: rsute.ru