До 2026 года ходит в богачах! Глоба назвала везунчика, у которого деньги прут лавиной

До 2026 года ходит в богачах! Глоба назвала везунчика, у которого деньги прут лавиной

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Они вошли в благоприятную зону.

Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, которому суждено разбогатеть — они будут купаться в деньгах еще три года. Им будет сопутствовать успех. Скорпионы могут рассчитывать на крупные перемены по службе уже в апреле. А в мае этому знаку зодиака следует позаботиться о личных и деловых партнерах, чтобы замять расхождения в идеях.

Первое полугодие позволит Скорпионам закрепить финансовое положение. И это положительно скажется на его деньгах в течение трех следующих лет. Вплоть до 2026 года. Деньги попрут мощной лавиной изобилия.

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Скорпионы будут смело планировать переезд или ремонт. Также год Водяного Кролика идеален для творчества. С лета нужно проявить интерес к семье.

По материалам РИА Новости

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