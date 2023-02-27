Глоба назвала три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в 2023 году — озолотятся

Тамара Глоба не исключает, что сразу три знака зодиака станут любимчиками Вселенной там, где речь зайдет о богатстве. В жизни этих счастливчиков наступит белая полоса. Денег будет в избытке — только карманы подставляй.

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Водолеи вкусят сладкую жизнь — деньги, карьерный взлет, новые предложения и проекты. Они смогут решить свои жилищные проблемы. Кто-то обзаведется недвижимостью. Прибыль будет радовать весь год.

Стрельцы могут рассчитывать на неплохие заработки. Благодаря чему этот знак зодиака побалует себя дорогими покупками. Многие вложатся в строительство. Любые вложения принесут дивиденды.