Женщины с этими именами выходят замуж раз и на всю жизнь — любовь дарована судьбой

Названы четыре женских имени, обладательницы которых выходят замуж раз и навсегда — любовь дарована им судьбой. Мужья таких счастливиц-невест всю жизнь носят их на руках, буквально сдувая пылинки с благоверных.

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Алена

С юности притягивает к себе взоры противоположного пола. Алена может долго выбирать себе спутника жизни, перебирая женихов. Замуж она согласится выйти только за того, кто будет ее осыпать богатствами, защищать и баловать. В браке такой особе неизменно везет. Муж Алены готов исполнить каждый ее каприз.

Ксения

Сильная и темпераментная — она привыкла всего добиваться самостоятельно. Для нее на первом месте стоит карьера. Поэтому и в мужья она выбирает человека самостоятельного, обеспеченного, который не уступает ей в амбициях. Такой тандем дарит Ксении ощущение надежности. Если ее муж готов трудиться на износ, то и в доме будет царить мир и гармония. Лентяев Ксения не терпит.