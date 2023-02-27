Единственный знак зодиака, которого не тронут горести 2023 года, - пророчество Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому суждено стать избранным в 2023 году - ему не страшны беды, горести и треволнения. Он станет полновластным владыкой среди других представителей зодиакального круга. Вселенная возьмет их под свою опеку, сделав все, чтобы защитить от бурных страстей и невзгод.

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Именно Овны благодаря звезде королей Юпитеру возвысятся до небес. Для них год Водяного Кролика станет периодом совершенно успеха. Взлет по карьерной лестнице, новые возможности, идеи и проекты - это время уважения и признания.