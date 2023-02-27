Вам дадут совет, не слушайте его! Володина объявила об опасности, которая грозит одному знаку зодиака

Вам дадут совет, не слушайте его! Володина объявила об опасности, которая грозит одному знаку зодиака

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Иногда лучше положиться на собственные ощущения.

Астролог Василиса Володина посоветовала Тельцам в принятии важных решений ориентироваться на свои внутренние ощущения, но не на советы сторонних людей.

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Сейчас кто-то шепчет вам на ухо, как поступить. Игнорируйте это! Пренебрежение чужих слов – вот лучшее решение, которое вы можете принять в данной ситуации. Вы и сами знаете, как действовать. Смотрите на знаки вселенной и думайте головой.

Также астролог рекомендовала Тельцам вести себя спокойно. Если вы видите, что ваше мнение не совпадает с мнением иных людей, не нужно слишком рьяно отстаивать свою позицию, проявите мудрость.

Источник: rsute.ru.

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