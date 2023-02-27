Разорение и травмы! Какой знак ждет устрашающий прогноз от Володиной

Астролог Василиса Володина предупредила о непростых переменах в жизни, которые светят Козерогам. Впрочем, каждый из нас может повлиять на свою судьбу, если будет знать, что предписано вселенной.
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Непредвиденные обстоятельства могут свалиться на голову Козерогов, изрядно попортив их жизненный путь.
Проблемы с финансами способны выбить представителей зодиакальной системы из колеи. Не исключены также травмы. Будьте осторожны, не отправляйтесь в дорогу, если в этом нет острой необходимости, лучше устройте себе отдых с близкими людьми дома.
Источник: rsute.ru