День, полный любви и романтики: кому повезет 5 марта

Тельцы

Сегодня вы можете оказаться на свидании с кем-то новым. Скорее всего, это свидание пройдет очень хорошо и вы будете довольны своим выбором. Будьте открыты и непосредственны в общении с потенциальным партнером.

Раки

Те из вас, кто искал романтического партнера, могут увидеть новые перспективы. Возможно, вы встретили этого человека в Интернете. Вполне вероятно, что этот человек проживает за границей. Он или она очень вас интригует и не зря: вы действительно хорошо друг другу подходите.

Водолеи

Вы долго ждали судьбоносной встречи и, наконец, нашли своего человека. Если это так, то сегодня вы услышите от этого человека то, что вы давно хотели услышать.

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