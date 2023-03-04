Раздор в семье: какие знаки зодиака ждут испытания 4 марта

Близнецы

Сегодня вы можете неправильно понять своего партнера и это может привести к обидам. Внимательно прислушайтесь к тому, что пытается сказать вам ваш партнер; он или она преследует ваши интересы. Это недопонимание может быть вызвано вмешательством благонамеренного друга. Не обращайте внимания на слова третьих лиц и безоговорочно доверяйте своему партнеру.

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Козероги

Не воспринимайте буквально и слишком быстро к сердцу слова любимого человека. Простая шутка или замечание не должны становиться поводом для скандала. Прежде, чем отреагировать, сделайте глубокий вдох и отпустите негативные эмоции.

Рыбы

Ваше видение совместного будущего может рассинхронизироваться, но не переживайте, это временное явление. Скоро вы вновь будете идти в одном направлении, а пока избегайте серьезных разговоров и попыток построить далеко идущие планы.