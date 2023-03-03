Крупные конфликты! Какие знаки зодиака ждут неприятности 3 марта

Тельцы

Неправильные слова, сказанные в неподходящее время, могут стать причиной вашего расстройства. Вам нужно относиться ко всему проще, так как другие люди сегодня могут быть раздражительными без веской причины, в этом нет вашей вины.

Весы

Вас ждет беспокойный день, когда планы могут сорваться. Возможно, вы будете бегать по кругу, чтобы что-то решить, потому что вас подведут в последний момент. И в то же время вы можете встретить кого-то, кто окажется настоящим сокровищем и прекрасным помощником. Если вы не уверены в своих силах, не стесняйтесь просить о помощи.

Стрельцы

Сегодня будьте готовы к переменам. События принимают иной оборот, чем ожидалось. Гибкость может стать преимуществом и ключом к достижению желаемого результата, когда все идет не по плану.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».