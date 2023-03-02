Осторожно со здоровьем! Три знака зодиака, которые находятся в зоне риска 2 марта

Овны

В ваших интересах избавиться от этих негативных эмоций, поощряя в себе сострадательное и гибкое отношение, и постараться разделить чужие радости и печали. В противном случае негативные эмоции могут стать причиной психосоматических симптомов.

Львы

Сегодня вас может беспокоить уровень сахара в крови. Если у вас есть какие-либо проблемы в этой области, или вы подозреваете, что они могут быть, стоит записаться к врачу для обследования.

Девы

Перерыв в работе поможет вам сегодня. Любые недавние проблемы со здоровьем можно решить с помощью полноценного отдыха и смены обстановки. Ваше улучшенное настроение приведет к улучшению здоровья и позволит вам чувствовать себя в форме.

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