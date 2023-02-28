Карьера взлетит! Три знака зодиака, которым повезет 28 февраля

Раки

В воздухе витает инновационная энергия. Если вы воспользуетесь ею, то сможете найти ответ на давний вопрос или придумать новый интересный проект. Если вам нужно провести мозговой штурм, сейчас самое время это сделать.

Скорпионы

Вам лучше отказаться от деятельности, которая требует от вас постоянного внимания, так как ваше внимание может быть рассеянным. А множество мелких дел, с которыми вы дано не находили сил расправиться, сегодня могут быть вычеркнуты из списка одно за другим. В воздухе могут витать какие-то грандиозные планы и идеи, но вы не можете взять их все на вооружение. Будьте избирательны!

Водолеи

Творческий и инновационный аспект в вашем знаке может принести захватывающие идеи. У вас появился новый интерес? Общение с теми, кто разделяет ваше увлечение, может преобразить ваши будни. Кроме того, вы можете встретить человека, с которым вы действительно синхронизируетесь. Эта встреча может стать началом дружбы, которой вы будете дорожить.

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