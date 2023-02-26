«Соединение Меркурия с Сатурном»: что предстоит пережить всем в самое ближайшее время – прогноз Василисы Володиной

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина считает своим долгом предупреждать подписчиков о грядущих событиях.

В телеграм-канале Василиса Володина дает астрологический прогноз на каждый день и наступающую неделю с тем, чтобы люди могли выстраивать свою жизнь в соответствии с движением планет. Те, для кого это важно, конечно.

Первая неделя марта, по прогнозам Василисы Володиной, практически для всех знаков зодиака сложится удачно.

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