«Соединение Меркурия с Сатурном»: что предстоит пережить всем в самое ближайшее время – прогноз Василисы Володиной

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина считает своим долгом предупреждать подписчиков о грядущих событиях.
В телеграм-канале Василиса Володина дает астрологический прогноз на каждый день и наступающую неделю с тем, чтобы люди могли выстраивать свою жизнь в соответствии с движением планет. Те, для кого это важно, конечно.
Первая неделя марта, по прогнозам Василисы Володиной, практически для всех знаков зодиака сложится удачно.
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«Главный аспект ближайших дней — соединение Меркурия с Сатурном — способствует вдумчивости и четкости как в речи, так и в планах. Мозг на автомате убирает лишнее и, проложив мысленно дорожку в будущее, выбирает единственно-верный план действий. Остается лишь записать его в ежедневник и в путь», - дала совет в телеграм-канале астролог Василиса Володина.