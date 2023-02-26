«Самое время признаваться»: Василиса Володина объявила, чем закончится первая неделя марта

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале сделала астрологический прогноз на предстоящую неделю, во время которой состоится смена времен года.

По словам Василисы Володиной, все мы не просто так с нетерпением ждем весну. Прогноз на предстоящую неделю очень позитивный. Планеты расположатся так, что ничего, кроме удачи, это не сулит.

Особенно прекрасным выдастся финал недели. Это время, когда нужно и можно признаваться в любви.

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