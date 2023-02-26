«Самое время признаваться»: Василиса Володина объявила, чем закончится первая неделя марта

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале сделала астрологический прогноз на предстоящую неделю, во время которой состоится смена времен года.
По словам Василисы Володиной, все мы не просто так с нетерпением ждем весну. Прогноз на предстоящую неделю очень позитивный. Планеты расположатся так, что ничего, кроме удачи, это не сулит.
Особенно прекрасным выдастся финал недели. Это время, когда нужно и можно признаваться в любви.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Завершает неделю переход Меркурия в знак Рыб, добавляя мечтательности и расслабленности после бурных будней. Всем, кто выполнил и перевыполнил план — самое время признаваться в любви. Ну или полюбоваться на то, как это делают другие, например в кино или на концерте. Все важные договоренности месяца лучше оформить на этой неделе. Позже делать это придется в условиях худшей видимости», - спрогнозировала Василиса Володина.