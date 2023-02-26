«Проложив дорожку в будущее»: Василиса Володина предрекла важные события в начале весны

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье в своем телеграм-канале размещает публикацию с астрологическим прогнозом на предстоящую неделю.

Судя по расположению планет, первые дни весны не предвещают нам ничего дурного. Напротив, по словам Василисы Володиной, они будут осыпать нас подарками. Если, конечно, удастся грамотно спланировать время, хорошо потрудиться и получить заслуженную прибыль.

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