«Проложив дорожку в будущее»: Василиса Володина предрекла важные события в начале весны

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье в своем телеграм-канале размещает публикацию с астрологическим прогнозом на предстоящую неделю.
Судя по расположению планет, первые дни весны не предвещают нам ничего дурного. Напротив, по словам Василисы Володиной, они будут осыпать нас подарками. Если, конечно, удастся грамотно спланировать время, хорошо потрудиться и получить заслуженную прибыль.
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«Главный аспект ближайших дней — соединение Меркурия с Сатурном — способствует вдумчивости и четкости как в речи, так и в планах. Мозг на автомате убирает лишнее и, проложив мысленно дорожку в будущее, выбирает единственно-верный план действий. Остается лишь записать его в ежедневник и в путь», - предсказала Василиса Володина.