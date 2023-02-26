Гоните! Володина назвала знак зодиака, для которого алкоголь в марте станет страшным врагом

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Астролог предостерегла этих людей.

Астролог Василиса Володина заявила, что для Рыб март 2023 года станет сложным месяцев. Чрезмерная эмоциональность будет мешать жить спокойной жизнью представителям этого созвездия.

«Алкоголь – страшный враг для Рыб в этом марте, гоните его из жизни однозначно», - предупредила она в своем гороскопе на март.

Володина посоветовала Рыбам сделать акцент на спорт. Просто взять форму и пойти на беговую дорожку. Таким образом можно отвлечься от проблем.

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