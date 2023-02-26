Гоните! Володина назвала знак зодиака, для которого алкоголь в марте станет страшным врагом

Астролог Василиса Володина заявила, что для Рыб март 2023 года станет сложным месяцев. Чрезмерная эмоциональность будет мешать жить спокойной жизнью представителям этого созвездия.

«Алкоголь – страшный враг для Рыб в этом марте, гоните его из жизни однозначно», - предупредила она в своем гороскопе на март.

Володина посоветовала Рыбам сделать акцент на спорт. Просто взять форму и пойти на беговую дорожку. Таким образом можно отвлечься от проблем.

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