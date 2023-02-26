Присмотритесь к коллегам – здесь ваша любовь: Глоба раскрыла одному знаку зодиака глаза

Тамара Глоба рассказала Тельцам, что на работе их поджидает масса сюрпризов. Во-первых, их карьера пойдет в гору.
Их заметят, начнут продвигать, благодаря чему заметно вырастет и их материальное благополучие.
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Во-вторых, именно на работе, вероятнее всего, Тельцов ждет большая любовь. Астролог рекомендовала присмотреться представителям знака зодиака к коллегам повнимательнее.
Вполне вероятно, что кто-то давно интересует Тельцов в его окружении. Проявите активность, не исключено, что этого давно от вас ждут.
Источник: rsute.ru.