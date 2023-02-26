На три года вперед! Какой знак зодиака находится на пороге изменений - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Козерогов в марте наступит период, которое в корне может изменить всю их жизнь. Причем это будет работать потом ближайшие годы.

«Обратите внимание на события в течение нескольких недель после 7 марта, они могут заложить основу важных изменений вашей жизни почти на 3 года вперед. Вы действительно на пороге изменений», - заявила она в своем прогнозе на март.

Некоторые Козероги, по мнению Володиной сменят место жительства в марте. Но к этому надо отнестись осторожно, так как многое можно испортить.

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