«Только задумал - бац, получилось»: Володина назвала главного счастливчика марта

Астролог Василиса Володина заявила, что Стрельцам будет вести в марте 2023 года. По ее словам, представителей этого созвездия ждут развлечения, праздник и победы.

«С 15 по 24 марта дарит всем Стрельцам приятные возможности использовать новые профессиональные хитрости для реализации своих фантазий. Только вы задумали что-то, бац - и получается это реализовать», - заявила она в своем прогнозе на март.

Володина также добавила, что в кругу общения Стрельцов появятся влиятельные люди, которые помогут реализовать мечты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».