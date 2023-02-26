Потери: Володина назвала знак зодиака, которого ждут слезы в марте

Астролог Василиса Володина заявила, что Скорпионам в марте 2023 года не стоит рисковать. Важно вести себя аккуратно, целесообразно, иначе будут трагедии и слезы. Это касается как работы, так и личной жизни.

«Возможны потери там, где вы готовы рискнуть слишком сильно. В том числе финансовые», - заявила она в своем прогнозе на март.

Володина также добавила, что в середине марта у Скорпионов могут быть сложности на работе. Появятся люди, которые будут плести интриги.

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