Какой знак зодиака скоро станет любимцем у противоположного пола: магнит сердец – прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба предрекла Овнам скорые интересные перемены в личной жизни. К ним вдруг резко начнут испытывать интерес представители противоположного пола.

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Сейчас для этих людей наступил период релакса и отдыха. Они могут расслабиться и получать от жизни максимум удовольствия, купаясь во внимании мужчин или женщин.

Овны смогут максимально выдохнуть в данный период и как следует перевести дыхание. Тамара Глоба предостерегает от злоупотребления вредными привычками.

Источник: rsute.ru.