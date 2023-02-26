До 5 марта! Володина назвала знак зодиака, который свернет горы

Астролог Василиса Володина заявила, что у Весов в начале марте будет прилив сил. По ее словам, эти люди буквально смогут свернуть горы в профессиональном плане.

«До 5 числа стоит задача показать себя уверенным профессионалом, не знающим поражений – хорошее время для выступлений перед большой аудиторией, концертов, презентаций, конференций», - заявила она в своем прогнозе на март.

При этом Весам нужно тщательно позаботиться о своем здоровье в марте. Как минимум, надо полноценно отдыхать. Иначе будут серьезные проблемы.

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