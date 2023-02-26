С 20 марта! У какого знака зодиака будут проблемы со здоровьем в конце месяца - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Дев в конце марта 2023 года могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, не надо откладывать в долгий ящик этот вопрос, если организм подает сигналы.

«С 20 марта советую пройти медицинскую диагностику, если вы давно ее не делали. Или просто посетить тех специалистов, визиты к которым откладывали до лучших времен», - заявила она в своем прогнозе на март.

Вообще, у Дев март будет сложным месяцем. Они как будто перестанут верить в себя. Все будет валиться из рук. И только к концу месяца все наладится.

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