Пойдут не туда: какой знак зодиака ждет черная полоса с 15 марта - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Дев в марте будет сложный период. По ее словам, представители этого созвездия как будто перестанут верить в свои собственные силы.

«Это время погруженности в себя, робости, возможно, неуверенности. Оно может переживаться как слабость, несобранность», - заявила она в своем гороскопе на март.

Володина призвала Дев действовать в марте вопреки всем препятствиям. Только так можно побороть страх, который ими овладеет.

«С 15 по 18 - даты, когда легко заблудиться и пойти не туда», - добавила Володина.

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