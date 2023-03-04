Гороскоп на неделю с 6 по 12 марта для всех знаков зодиака

Говорят, есть время разбрасывать камни и есть время их собирать. Так вот это время не подходит ни для того, ни для другого. Экономим ресурсы, наблюдаем, чем делаем, важных решений не принимаем. В общем, живем, если можно так сказать, в энергосберегающем режиме и бережно храним то, что имеем.

Насколько сильны эти влияния для каждого из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Рыбы

Лучшее решение на этой неделе – пойти в отпуск и отдохнуть. Но если не получается, то больше наблюдать и собирать информацию, чем разводить бурную деятельность.

Любовь

Тем, у кого давние отношения, повезло больше всего – у вас все хорошо. А вот тем, кто в активном поиске, стоит быть осторожнее – можете увлечься не тем человеком.

Финансы

Не сказать, что с деньгами все в ажуре, зато все хорошо в отношениях с людьми. И там, где вы можете «просесть» по финансам, вам помогут налаженные связи.

Здоровье

Весеннее солнышко обманчиво, а сквозняки коварны. Не дайте им себя перехитрить и свалить с ног.

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Овен

В жизни Овнов подходит к своему логическому завершению очередной этап. Так что наступает время перемен. Может быть, не прямо сию секунду: на этой неделе что-то будет заканчиваться, чтобы дать место новому, а новое придет чуть позже. Готовьтесь, впереди у вас появится возможность проявить себя.

Телец

Хорошая неделя для корректировки курса: проанализируйте происходящее, подумайте, что и как исправить, что изменить. Сейчас время для вдумчивого планирования, а приводить план в исполнение предстоит позже. В целом неделя достаточно благоприятна, если вы ее сами не испортите вечным недовольством.

Близнецы

Близнецам на этой неделе, похоже, везет меньше всех. И из рук все валится, и работа от этого страдает, и с деньгами не очень… Но «счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету». К тому же не такие у вас уж и темные времена. Больше отдыхайте, получайте поддержку близких, пережидайте – скоро темная полоса закончится.

Рак

Продолжается период подготовительных работ – начинать новое пока рано, а вот готовиться к переменам очень даже пора. Правда, у некоторых перемен может наблюдаться фальстарт – они уже входят в вашу жизнь, но каким-то странным образом. Не паникуйте, все наладится, дайте себе время, чтобы привыкнуть.

Лев

Львам могут попортить кровь разные завистники и злопыхатели. Но вряд ли они могут по-настоящему вам навредить. Что ж, собака лает – караван идет. Неделя подходит для любви, главное отнестись к ней нежно и с заботой. Потрясений, даже если это предложение руки и сердца, следует избегать. На повестке дня – тихое счастье.

Дева

На этой неделе Девам нужно регулярно напоминать себе, что синица в руке лучше журавля в небе. Оберегайте вашу «синицу», она сейчас может быть очень и очень уязвима. Еще один совет: если какой-то человек катит на вас бочку, просто игнорируйте его. Это его бочка и его проблемы. А у вас есть тот, кому вы можете посвятить свое время.

Весы

Есть вероятность, что Весы будут заняты совсем не тем, чем следовало бы заняться, упуская благоприятные возможности в разных сферах. В первую очередь это связано, конечно, с отношениями – увы, тенденция прошлой недели продолжается. Вы можете жаждать активных действий, но… Больше созерцайте, думайте, делайте выводы. А шашкой помашете потом.

Скорпион

Хорошая и ровная неделя. Да, звезд с неба на этой неделе нахватать не получится, зато вы можете в полной мере насладиться спокойствием, вы ведь наверняка не помните, когда такое было. Ваша задача – контролировать процесс и с удовольствием наблюдать, как некоторые вещи складываются удачно практически без ваших усилий.

Стрелец

Неделя мало подходит для каких бы то ни было новых начинаний. Единственное исключение – учеба. Период для нее весьма удачный. Все остальное время предстоит потратить не на достижение новых вершин, а на поддержание того, что уже имеется. Что поделать, иногда нужно немного притормозить и дать себе время поразмышлять.

Козерог

Козерогам надо подумать о том, к чему вас приводят решения, принятые без предварительного сбора информации и тщательного анализа. Обычно вам такое не нравится, верно? Хорошие новости – спонтанности на этой неделе не место. Действуйте по привычной схеме и хорошенько все взвешивайте, прежде чем принять окончательное решение.

Водолей

Водолеи почувствуют в себе силы свернуть не то что горы, а целые континенты. И все это во имя благих перемен. Беда в том, что именно для таких действий время сейчас более чем неподходящее. Поэтому не рубите сплеча, воздержитесь от радикальных перемен и судьбоносных шагов. Слишком велик шанс, что это окажется огромной ошибкой.