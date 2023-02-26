Конфликты и разочарования! Володина назвала знак зодиака, которому придется тяжело в марте

Астролог Василиса Володина заявила, что Львам придется тяжело в первый месяц весны. По ее словам, представителей этого созвездия ждут разочарования.

«Без шуток – Львов ждет довольно конфликтное время. И ваша самоуверенность способна дополнительно усиливать конфликты», - заявила она в своем гороскопе на март.

При этом Володина призвала Львов немного убавить свой пыл. По ее словам, все проблемы у Львов происходят из-за их чрезмерной вспыльчивости. И если взять себя в руки, то многое можно предотвратить.

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