«Контролируйте свои слова и мысли»: Тамара Глоба дала совет для всех знаков на 26 февраля

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press 

Астролог рассказала о важных особенностях этого воскресенья.

Эксперт по звездам и предсказаниям Тамара Глоба назвала 26 февраля важным днем.

Глоба посоветовала внимательно наблюдать за тем, что и кому вы говорите в этот день.

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Эксперт советует в этот день заняться интеллектуальным трудом или актерским мастерством. День хорошо подходит для начала путешествий. 

«Но будьте избирательны в контактах, контролируйте свои слова и мысли, поскольку любые пожелания могут воплотиться в реальности», – отметила астролог в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее астролог рассказала, как найти истинную любовь.

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