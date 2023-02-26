«Контролируйте свои слова и мысли»: Тамара Глоба дала совет для всех знаков на 26 февраля

Эксперт по звездам и предсказаниям Тамара Глоба назвала 26 февраля важным днем.

Глоба посоветовала внимательно наблюдать за тем, что и кому вы говорите в этот день.

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Эксперт советует в этот день заняться интеллектуальным трудом или актерским мастерством. День хорошо подходит для начала путешествий.