«Можно увидеть в совместимости»: астролог рассказала, как найти истинную любовь

Любовь

Любовь. Фото: Global Look Press 

Эксперт рассказала о пользе астрологии при выборе избранника или избранницы.

Стало известно, что помогает определить правильного партнера для создания романтических отношений.

Астролог рассказала, что при определении совместимости можно избежать ошибок.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Все это можно увидеть в совместимости и понять, по какому сценарию будут развиваться те или иные отношения. Также по совместимости, которую мы видим в гороскопе, можно понять, кем человек будет являться для нас: другом, партнером, близким человеком, начальником или любовником», – отметила астролог и бизнес-консультант Дарья Григорян в беседе с vnimanie.pro.

Эксперт добавила, что благодаря совместимости можно определить нейтральных для вас людей. С ними вряд ли удастся что-то построить. 

Напомним, ранее 64-летняя Мадонна рассталась с бойфрендом, который младше ее на 41 год.

Читайте также