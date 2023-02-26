«Можно увидеть в совместимости»: астролог рассказала, как найти истинную любовь

Стало известно, что помогает определить правильного партнера для создания романтических отношений.
Астролог рассказала, что при определении совместимости можно избежать ошибок.
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«Все это можно увидеть в совместимости и понять, по какому сценарию будут развиваться те или иные отношения. Также по совместимости, которую мы видим в гороскопе, можно понять, кем человек будет являться для нас: другом, партнером, близким человеком, начальником или любовником», – отметила астролог и бизнес-консультант Дарья Григорян в беседе с vnimanie.pro.
Эксперт добавила, что благодаря совместимости можно определить нейтральных для вас людей. С ними вряд ли удастся что-то построить.
Напомним, ранее 64-летняя Мадонна рассталась с бойфрендом, который младше ее на 41 год.