«Не переоценивайте силы и ресурсы»: астролог рассказала, чего ждать от 26 и 27 февраля

Астролог по лунному календарю определила, как вести себя всем знакам зодиака 26-27 февраля.
Елена Мун отметила, что дни благоприятны для разрешения финансовых вопросов.
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При этом астролог посоветовала беречь себя и не принимать все близко к сердцу.
«Возможны непредвиденные события, выбивающие из колеи. Старайтесь относиться к происходящему как данности, не искать виноватых. Ищите креативные решения. Не перегружайтесь, не переоценивайте силы и ресурсы», — отметила Мун в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее Тамара Глоба рассказала, кто из знаков достигнет успеха.