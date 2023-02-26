«Не переоценивайте силы и ресурсы»: астролог рассказала, чего ждать от 26 и 27 февраля

Луна. Фото: Global Look Press 

Елена Мун оценила этот период, опираясь на положение луны.

Астролог по лунному календарю определила, как вести себя всем знакам зодиака 26-27 февраля.

Елена Мун отметила, что дни благоприятны для разрешения финансовых вопросов. 

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При этом астролог посоветовала беречь себя и не принимать все близко к сердцу. 

«Возможны непредвиденные события, выбивающие из колеи. Старайтесь относиться к происходящему как данности, не искать виноватых. Ищите креативные решения. Не перегружайтесь, не переоценивайте силы и ресурсы», — отметила Мун в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее Тамара Глоба рассказала, кто из знаков достигнет успеха.

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