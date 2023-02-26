«Не переоценивайте силы и ресурсы»: астролог рассказала, чего ждать от 26 и 27 февраля

Астролог по лунному календарю определила, как вести себя всем знакам зодиака 26-27 февраля.

Елена Мун отметила, что дни благоприятны для разрешения финансовых вопросов.

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При этом астролог посоветовала беречь себя и не принимать все близко к сердцу.